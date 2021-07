Je vois de plus en plus de coms sur le sujet des taxes de douanes qui changent depuis aujourd'hui. Je réalise que pas mal de monde ont pas compris la situation.



En gros les colis européen ne sont pas soumis aux taxes de douanes. Donc certains revendeurs comme ali express envoyé leur colis vers des pays européens qui ne taxent pas les marchandises étrangères et de la font transiter les marchandise en europe. Arrivé en france pour les douanes ils s'agit d'un colis européen et donc non soumis aux taxes.



Dès aujourd'hui les douanes, lors de leur contrôle vont vérifier la provenance d'origines du colis, ce qui fais que l'astuce du transit européens ne seras plus valable. Donc en gros tous colis international transitant par l'Europe peux être taxé.



Mais attention les douanes ont des quantités monstrueuses de colis à vérifier, pour cette raison les douanes prélevées chaque jours un lot de colis mais pas tous, donc comme autrefois c'est le jeux de la roulette, vous pouvez ou nous être taxé de manière totalement aléatoire, cela dépend si votre colis est contrôler ou non.



Desolé pour le pavé mais j'espère avoir rendu la situation un peu plus claire et levé certains doute.