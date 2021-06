Salut tout le monde!

Je suis parti faire un tour sur le site officiel Playstation et le jeu Gran Turismo 7 est toujours affiché comme exclusivité PS5.

Alors que Horizon 2 est bien affiché avec les deux logos PS4 et PS5.



Malgré l'interview assez clair du boss de Playstation Studios début juin, aucune reconnaissance "officielle" du jeu en tant que jeu PS4.

Ptet que le jeu est finalement toujours une exclu PS5? Ou Sony espère encore surfer sur la vague de la hype PS5/GT7 avant de publier discrètement un billet de blog pour clarifier la situation?

Quitte à dégoûter pas les gens qui ont acheté la PS5 principalement pour GT7.



Voilà je trouve pas ça très élégant de Sony cette absence de communication. De vouloir discrètement glisser les "mauvaises" nouvelles dans les interviews, blogs ou d'en parler seulement plusieurs jours après une annonce PS5.

Bref Sony est leader et peut se le permettre mais en tant que consommateur j'ai le sentiment d'être pris pour un con.