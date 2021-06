Chose promise, chose due, les premiers jeux compatibles avec FSR arrivent.Pour fêter ça AMD partage des interviews de développeurs partenaires comme ici Luminous Productions (y'en a d'autres mais osef), l'occasion de voir quelques nouvelles images de Forspoken.Digital Foundry nous livrent également leur analyse.Verdict, c'est mieux que rien, et en 4K en mode Ultra Quality ça peut faire l'affaire mais sinon comparé aux techniques d'upscale alternatives déjà existantes comme le TAA upsampling (sans même parler du DLSS), c'est nul.

Like

Who likes this ?

posted the 06/22/2021 at 05:51 PM by lamap