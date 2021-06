2013, Quantic Dreams revient avec Beyond - Two Souls, une aventure plus cinématographique que jamais et servie par un duo d'acteurs 5 étoiles : Ellen Page et Willem Dafoe, excusez du peu !

Baignant dans un univers fantastique, le jeu vous fait incarner Jodie, une enfant connectée depuis sa naissance à "Aiden", une mystérieuse entité invisible. Nous découvrons un peu dans le désordre le fil de la vie de Judie, faite de drames, de trahisons et de violences.

Le système QTE, tant décrié chez Quantic, est ici simplifié à l'extrême, ce qui donne parfois (à raison) l'impression de plus être spectateur qu'acteur du récit.

Le gameplay alterne entre déplacement de l'héroïne et contrôle d'Ayden, véritable fantôme, façon "ghost mod" dans un FPS.

Le scénario, au départ décousu, s'avère efficace en ratissant très large en termes de scène et d'ambiance : tout y passe, quitte peut-être à en faire un peu trop. Il y a aussi beaucoup moins de choix scénaristiques mais ça se suit mieux.

Au final, Beyond s'avère bien mené, efficace et accrocheur. La réalisation est impressionnante, et l'univers semble avoir plus qu'inspiré les créateurs de Stranger Things et Death Stranding (euphémisme). Un jeu sympa !