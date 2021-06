La semaine dernière suite à un bug il a été possible pendant quelques heures d'obtenir gratuitement le Season Pass de Hyrule Warrios.Sauf que nous nous en doutions Nintendo commence à envoyer un mail "d'excuse""Depuis le vendredi 28 mai 2021, il est possible d'acheter le pass d'extension d'Hyrule Warriors : L'Ère du Fléau sur le Nintendo eShop. En effectuant cet achat, l'utilisateur bénéficie d'un bonus d'achat spécial sous la forme d'objets pouvant être immédiatement équipés en jeu.Malheureusement, suite à une erreur sur le Nintendo eShop, ce bonus d'achat a été brièvement rendu disponible à tous les utilisateurs. En outre, être en mesure de télécharger le bonus d'achat sans acheter le pass d'extension pouvait, à tort, donner l'impression que le pass d'extension avait été acheté. Étant donné que vous faites partie des utilisateurs touchés, nous souhaitons vous présenter nos excuses pour cette erreur.[Pour l'instant, les utilisateurs ayant téléchargé le bonus d'achat sans avoir acheté le pass d'extension peuvent se servir des objets en question dans le jeu. Cependant, à la sortie de la Vague 1 du pass d'extension nommée « Pulsations antiques », ces objets ne pourront plus être utilisés sans acheter le pass d'extension. Cela n'affectera en rien votre fichier de sauvegarde ou le jeu.Les utilisateurs ayant rencontré ce problème ne peuvent pour l'instant pas acheter le pass d'extension depuis le Nintendo eShop. Ce problème sera résolu et le bouton d'achat sera de nouveau visible à la sortie de la Vague 1 du pass d'extension.Une fois encore, nous vous présentons nos excuses pour cette erreur et pour le désagrément engendré. "