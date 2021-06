Nouvelle vidéo pour Psychonauts 2, toujours en lien avec sa couverture pour le nouveau numéro de Game Informer.Aujourd'hui on a le droit à 3 minutes de gameplay concernant l'un des niveau du jeu, illustrant parfaitement son concept de niveau singulier associé à l'esprit d'un des personnages.Ici on est dans l'esprit d'Hollis Forsythe's, une des professeurs de Raz dont l'esprit ressemble à un étrange casino mélangé avec un hôpital. La vidéo nous permet de voir la promesse du jeu en action, avec une variété de situations reposant sur de différentes exploitation des mécaniques de jeu par le Level Design et la narration environnementale.Le jeu est toujours attendu pour 2021 sur PC, PS4, Xbox One et Xbox Series.