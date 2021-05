Information

Capcom se frotte les mains en annonçant que son jeu Monster Hunter rise Switch en ayant déjà expédiéd'exemplaires. Ce qui est pas mal après le 6 millions de fin avril et pour un jeu disponible depuis le 26 mars 2021.À ce rythme, on peut dire que son challenge est d'atteindre les 10 millions de chasseurs d'ici le 31 décembre de cette année.Pensez-vous qu'il y arrivera ?Pour fêter cette nouvelle étape, Capcom offre aux joueurs le Kamura Pack 3, qui comprend:Pour qui ne suivraient pas l'actualité du jeu, cette semaine Monster Hunter Rise est passé avec sa dernière mise à jour à la version; tout son descriptif dans ce lien NintendoEverything Finir de lire, retourné chasser les monstres afin de nous sauver. GO CHASSEURS, GO.