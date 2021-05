Salut à tous,Je voulais savoir s'il y a avait sur le site des gens qui jouaient de la guitare électrique car j'ai besoin de conseils. Je veux m'y mettre mais je suis débutant à 100%et mon budget est limité (250 euros hors ampli). Des modèles à me conseiller? Sachant que j'aimerais finir par jouer des morceaux de Santana, Dire Straits, Gary Moore voire de groupes du style Aerosmith ou Nirvana par exemple (donc une qui serait assez polyvalente niveau sonorité).Je ne sais même pas si je vais partir sur une Epiphone Les Paul ou Stratocaster de Squier ou Yamaha ou autre même... Voilà.Merci

posted the 05/28/2021 at 12:40 AM by carlexzaibatsu