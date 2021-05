Star Citizen

Vous le savez peut-être, Star Citizen est en ce moment gratuit pour toutes les personnes qui ont créé un compte sur le site officiel du jeu de Chris Roberts cliquez ici pour ce faire ) et téléchargé le RSI launcher ( cliquez là une fois inscrit pour le download ). Star Citizen est un jeu de simulation spatiale multijoueur qui se veut à la fois ultra réaliste et ultra détaillé. Sachez aussi qu'il vous faudra une excellente machine pour le faire tourner sans encombre.La gratuité du jeu va durer jusqu'au 3 juin pendant l' Invictus 2951 , un événement qui a lieu dans le jeu et pendant lequel tous les citoyens de l'espace peuvent tester les vaisseaux d'un constructeur donné pour une journée. Hier, c'était la journée consacrée aux vaisseaux AEGIS et aujourd'hui, on a le droit à trois constructeurs, moins portés vers le militaire qu'AEGIS : MISC, Tumbril et Crusader Industries. Si plein de vaisseaux sont en vente pendant cette période spéciale de l'Invictus, certains à des tarifs fous comme le pack AEGIS à 10 000€ (pour s'offrir 17 vaisseaux plus ou moins gigantesques), les ventes qui attirent principalement les backers aujourd'hui, ce sont celles du. Voici la vidéo de promotion des deux :Pourquoi tant de hype ? Et bien parce que le Hercules est un gigantesque vaisseau de transport, justement prévu pour accueillir des tanks Nova, et que ce vaisseau comme ce véhicule présentent nombre d'intérêts aux yeux des joueurs de Star Citizen. Le Hercules permet de faire du commerce en transportant une quantité astronomique de cargo (et donc de se faire beaucoup de crédits rapidement) et le Nova est parfait pour faire des combats de chars avec d'autres joueurs (et puis tout le monde aime les tanks).Le Hercules est proposé entre 393,12€ et 764,40€ selon la version (transport simple ou bombardier). Pour sa part, le tank Nova est vendu à 114,66€ (131,04€ si vous réutilisez de l'argent déjà dépensé dans la boutique). Pour rappel, l'un comme l'autre seront bien sûr achetables en jeu d'ici à quelques patchs. Payer avec du vrai argent permet surtout de financer le développement de Star Citizen mais aussi d'acquérir le vaisseau avant les autres, en plus de l'avoirassocié à son compte.Pour découvrir dans le détail le Hercules et le Nova, vous pouvez visionner ces vidéos du streamer Terada ci-dessous :À bientôt dans le Verse!