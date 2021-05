Si le tout premier avait une construction très linéaire, découpé en 5 niveaux à parcourir sur une petite dizaine d'heures, ce deuxième épisode se rapproche plus du metroid-like : vous êtes sur une grande île à la recherche de la Moonlight sword à ramener au Roi Alred, et vous devrez parcourir les dédales de l'île de fond en comble.:la grosse compil' anniversaire qui s'apprête qui va vous hyper.

Vous aurez bien du mal à lâcher la manette tant le level design et les mystères tiendront votre curiosité en éveil pendant la quinzaine d'heures que le titre demande pour être parcouru. Ce King's Field est donc une vraie pépite, mais qui demande de la patience.

Mais King's Field est comme quasiment tous les titres de la firme, il ne demande qu'a être dompté par le joueur qui saura faire preuve de patience et de curiosité. Le jeu de Fromsoftware est un dungeon crawler en vue à la première personne.

King's Field (qui est le 2ème sorti au japon) est dans ses premières heures un jeu très obscur : vous n'aurez que très peu d'informations, les ennemis auront peu de pitié pour vous, et la jouabilité d'un autre temps n'arrange pas les choses.

posted the 05/25/2021