Samus étant déjà dans le document des collabs Fortnite, ça se concrétise si elle apparaît dans le comics.Skin Catwoman dispo dans la boutique:Le skin Beastboy est encore dispo comme celui de Batman Zéro:Nouvel écran de chargement du crew:Quelques indices pour la saison 7 qui arrive dans 19 jours ?.Ça parle aussi d'une saison dans l'espace pour la saison 7, il y a aussi des rumeurs comme quoi il y aurait un skin de Wonder woman, qu'il y aura encore des skins DC sans pour être un battle pass 100% DC. aussi pour le skin de la fondation qu'on voit dans la saison 6 enfermé dans la pointe il serait dispo dans ce battle pass.Plus d'infos dans les semaines à venir, peut-être lors du Summer game fest le 10 juin à 20h.

posted the 05/20/2021 at 02:09 PM by inferusredrum