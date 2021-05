C'est quelques minutes plus tôt que le décès de Kentaro Miura, célèbre auteur de Berserk, a été officialisé par son éditeur. Une dissection aortique, un évènement rare, aura été fatale au mangaka. Sa disparition, survenue le 6 mai 2021, laisse les fans de son œuvre orphelins. Pensées pour ses proches, Et merci à ce grand Monsieur pour son travail.

posted the 05/20/2021 at 05:01 AM by ed3n