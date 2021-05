Excellente nouvelle pour ceux qui, comme moi ont patienté avant de se jeter sur ce nouveau jeu Saber Interactive,sera disponible sur le Game Pass PC et Xbox dès demain !Par ailleurs, pour ceux qui ne sont pas abonnés, la sortie du jeu est prévue sur Steam demain également.

posted the 05/17/2021 at 08:21 PM by kizito5