Après la guerre de Dunwall, on pensait que le Protecteur Corvo et sa fille, l'Impératrice Emily Kaldwin, étaient sortis d'affaire en ayant obtenu vengeance et repris le trône de l'Empire des Mers.

C'était sans compter l'insatiable cupidité de ce monde empli de complots politiques et d'assassinats belliqueux.

Voici donc qu'un nouveau coup d’État éclate, laissant nos héros en proie à une nouvelle machination et le retour de la sorcière Delilah (voir "les sorcières de Brigmore").

Au joueur de choisir entre l'assassin légendaire ou bien sa fille, formée également à l'Art du parcours et du meurtre en tout genre.

Place à la vengeance.

Pour cette suite, notre terrain de jeu s'étend désormais à tout l'Empire insulaire, laissant place à de nouveaux environnements méridionaux rayonnant d'une beauté aussi lugubre que fascinante.

Jamais Dishonored n'a montré si belle parure, ambiance si soignée, et level design si impressionnant.

Multiplicité des choix et liberté outrancière laissée au joueur, tant dans la personnalisation de son aventure que son déroulement : Dishonored 2 donne le vertige et semble vivant.

Un travail époustouflant, comme je n'en ai jamais vu depuis Bioshock Infinite. Bravo !

▶️