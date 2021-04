d'apres eurogamer ,et plusieurs insider xbox il semblerait que dans les 4 second party on ai un jeu AAA de type fantaisie produit par IO interactive (en plus du jeu james bond,mais venant d'un studio a part de IO a barcelone)nom de code "project dragon" et bien sur "very early in developement"sinon ya aussi le jeu d'avalanche studio Stockholm (le jeu teasé par un typhon),un AAA open world multijoueur ,qui devrait sortir en 2022dans les 2 autres jeux on sait qu'il y a un spin off et une new ipet la rumeur kojimavoila voila pour les second party xbox