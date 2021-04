Slt j'aurais besoin d'un peu d'aide de votre part. Dans 8 jours mon abo Game Pass Ultimate va se terminer et je veux le renouveller. Seulement je ne trouve que des offres de 3 mois à 30€ (pas une économie de malade). Pour ceux qui ont déjà renouveller leur abo, comment avez-vous fait pour avoir une grosse durée a un prix ultra compétitif ? Dois je attendre la fin de mon abonnement et reprendre un abo gold que je transforme en Game Pass ? Merci pour vos réponses

posted the 04/26/2021 at 09:20 AM by kenjushi