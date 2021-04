Grosse grosse hype le Conjuring verse c'est la meilleure chose qui soit arrivé dans l'horreur.SYNOPSISConjuring 3 : sous l'emprise du diable retrace une affaire terrifiante de meurtre et de présence maléfique mystérieuse qui a même ébranlé les enquêteurs paranormaux Ed et Lorraine Warren, pourtant très aguerris. Dans cette affaire issue de leurs dossiers secrets – l'une des plus spectaculaires – , Ed et Lorraine commencent par se battre pour protéger l'âme d'un petit garçon, puis basculent dans un monde radicalement inconnu. Ce sera la première fois dans l'histoire des États-Unis qu'un homme soupçonné de meurtre plaide la possession démoniaque comme ligne de défense.Ordre chronologique pour le Conjuringverse :1- La Nonne (1952)2-Annabelle 2 : La création du mal (1955)3-Annabelle 1 (1967)4- Conjuring: Les dossiers Warren (1971)5- Annabelle 3: La maison du mal (1971)6- La malédiction de la dame Blanche (1973)7- Conjuring 2 : Le cas Enfield (1977)8- Conjuring 3: Sous l'emprise du Diable (1981)Le spin off sur l'homme tordu (The crooked man) est toujours prévu.