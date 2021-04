Multi machines

Et voilà, après avoir fait Call of Cthulhu, me voici lancé dans l'autre aventure Lovecraftienne sortie sur la génération One/PS4 : The Sinking City. J'ai beaucoup aimé le premier, du coup j'avais hâte de commencer celui-ci et me replonger dans l'horreur cosmique venue de l'espace+ Un peu plus joli que son concurrent, sans non plus péter les rétines !! Le jeu est surtout plus vaste, plus libertaire, du coup on peut vraiment dire que visuellement il s'en sort pas mal, du moins mieux que l'autre.+ Ambiance vraiment excellente. On ressent l’œuvre de Lovecraft en permanence, que ce soit dans les lieux ou les personnages.+ Les quêtes secondaires qui donnent un peu d'intérêt à l'exploration de la ville.+ Très bonne durée de vie pour le coup. Entre les quêtes secondaires, les principales, et les capacités à choper il vous faudra quelques dizaines d'heures pour en venir à bout à 100%, et si vous voulez les variantes d'histoire encore plus.+ L'histoire qui donne toujours envie d'avancer, d'en savoir plus, ... Vraiment excellent, surtout couplé à cette ambiance glauque et crade.+ Plusieurs fins, et variations dans l'histoire.- Pas mal de ralentissements dans l'animation, surtout quand on bouge la caméra. Je ne vais pas dire que s'est abominable, mais quand même on le sent bien !!- Quelques bugs dès le départ du jeu (genre tomber d'un endroit et impossible d'y remonter malgré la faible hauteur de la zone) qui parfois sont plutôt gênants !!- Les temps de chargement laborieux. Mourir est vraiment une punition dans le sens où l'on doit se retaper entre 30 à 50 sec de chargement à chaque fois en plus de devoir retourner au lieu où l'on est mort !!- Le système de combat pas top. La visée est assez galère, et le personnage à une inertie assez poussée, ce qui fait que les affrontements sont parfois pénibles à gérer.- Le terrain de jeu est assez vaste, mais comme d'hab, il n'est pas particulièrement utile. Beaucoup de traversées pour rien, on vous envoie d'un bout à l'autre de la map pour les différentes quêtes histoire de grignoter de la durée de vie. De plus on retrouve des zones complètes qui sont copié collé d'un endroit à un autre. Idem pour les PNJ qui peuplent les rues ... il y a peu de modèles différents. Résultat, il y a une redondance qui se ressent à la longue.-Les phases en bateau auraient pu être un peu plus exploitées.-Les passages sous marins à la limite de l'imbuvable. Franchement, se retrouver pressé par un monstre, ou par les geysers sous marins, alors que votre perso bute sur des rochers hauts de 3cm et ne veux pas grimper sur une marche (tout ça parce que sur le mètre de large qu'elle fait, il faut être pile poil entre 47,3cm et 52,8cm pour que ça marche) ...-Pas mal de bugs de collision mine de rien. J'en parlais juste au dessus pour les passages en immersion, mais c'est pareil dans la ville. Vous avez un mur devant vous, c'est le même sur toute la longueur, mais pour je ne sais quelle raison ... sur les 5m de largeur du mur, vu ne pourrez grimper qu'à certains endroits ...-Les différentes fins vites expédiées ... je m'attendais à un peu plus de développement tout de même !!Au final, Sinking City est un très bon jeu d'aventure. Doté d'une excellente ambiance, fidèle à l’œuvre d'origine, prenant d'un bout à l'autre, long ... Dommage que la réalisation soit en retrait, et que le monde ouvert ne soit, comme d'habitude, qu'un prétexte à nous faire faire des allez-retours inutiles. Mais bon, en soit, le jeu reste très bon et agréable à faire dans son ensemble. Une suite avec un peu plus de budget ne serait pas malvenue en tout cas.