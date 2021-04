Salut !Bon, et bien finalement, je suis retourné sur Outriders avec la version complète du jeu ! J'ai continué le jeu et je vous propose donc le premier journal vidéo sur le jeu, j'en ferais d'autres quand j'avancerais et que je trouverais intéressant d'en parler !Ça fait maintenant 12 jours que le jeu est sorti, vous le trouvez comment ?Je ne parle pas des bugs et crash, car je n'en ai pas eu, en revanche ça commence à me faire flipper quand je vois que les gens perdent leur personnage, inventaire, etc. Y'en a qui ont été dans ce cas ?J'imagine qu'il a déjà été bien entamé par certains joueurs, comment est le end game ?Au final, Outriders ça vaut quoi pour vous ?