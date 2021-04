Avant de devenir incontournable dans l’univers du jeu de rythme (Rez, Space Channel 5, Lumines, Meteos, Child of Eden), Tetsuya Mizuguchi s’est fait un nom en produisant certains des plus grands hits automobiles de SEGA. Né à Hokkaidō le 22 mai 1965, le garçon ne garde que peu de souvenirs de sa ville natale Otaru. Alors qu’il n’a que deux ans, son père, qui travaille dans une entreprise de Sapporo (dans le secteur de l’énergie), est muté dans une succursale à Tokyo puis Yokohama. De son enfance, « Miz », comme l’appellent ses proches, conserve le contraste saisissant entre le Mont Fuji qui surplombe la ville de toute sa beauté et cette fourmilière urbaine insaisissable. Il garde ainsi en mémoire ses nombreuses escapades montagneuse et cette communion avec les forêts, les lacs et les grottes. À l’âge de neuf ans, il est de nouveau contraint à déménager à Sapporo et retrouve ses racines à Hokkaidō. En parallèle de son attrait pour le phénomène [id:2909 Pong|sponsored=false], le garçon a une véritable révélation lorsqu’il découvre, sur le téléviseur de son établissement scolaire, un clip musical. Baigné dans la musique des Beatles, il sent tout le potentiel de cette nouvelle forme artistique et commence à se faire une culture à la fois cinématographique et littéraire. Toutes ces passions vont le conduire vers la filière artistique de la prestigieuse Université Nihon de Tokyo. C’est finalement en découvrant une borne d’arcade révolutionnaire qu’il décide, diplôme en poche, de rejoindre l’entreprise SEGA. Le début d’une incroyable carrière…La suite ici. Je fait rarement ca mais là ca vaut sont click