Après une décennie à travailler avec des gens brillants, à créer des histoires et des personnages pour une série incroyable, et à interagir avec nos merveilleux fans, j'ai décidé de me lancer dans une nouvelle aventure...

Un remerciement spécial à tous les fans et créateurs de contenu qui ont soutenu et étendu notre travail au fil des années. Je vous remercie de votre aimable attention ! Vous avez mon plus profond respect et mon admiration. Cela a été l'honneur de toute une vie de connaître nombre d'entre vous.

Un départ de taille pour Ubisoft et la licence Assassin's Creed. Le scénariste et directeur narratif Darby McDevitt a décidé de partir vers de nouveaux horizons après avoir contribué au développement de Bloodlines, Discovery, Revelations, Black Flag, Unity et Valhalla.Il n'est pas impossible qu'il soit la prochaine recrue du studio Haven de Jade Raymond. Depuis l'annonce de sa création avec le soutien financier de Sony, Haven a mis la main sur Sébastien Puel, Paola Jouyaux comme senior producer, Daniel Drapeau comme game director, Mathieu Leduc comme creative director, Leon O'Reilly comme chief technology officer, Pierre Tremblay comme senior level designer, Mathieu Latour-Duhaime comme senior concept artist et un ancien membre de Sucker Punch Productions.