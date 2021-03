Salut à tous. Qui dit next gen dit manette next gen, de ce fait j'aimerais avoir vos avis pour ceux qui ont réussi à se procurer une nouvelle console de Sony ou Microsoft. Que pensez vous de leurs autonomies, prise en main, évolutions, ergonomies, qualités de fabrication etc? Pour vous, Microsoft a t'il bien fait de jouer la carte de la continuité, ou bien la prise de risque de Sony sera t'elle payante à long terme?

posted the 03/28/2021 at 11:38 AM by kenchansenpai