Bon bas voilà j'ai enfin trouvé ce que je cherchais depuis des mois. Une liseuse avec un écran a encre numérique pour les yeux c'est juste le pied. En plus je peut aussi introduire une mini sd de 32GBVoici les caractéristiques présentes sur la page officielle de Pocketbook :Écran couleur Kaleido de 7,8 poucesRésolution noir et blanc 1872 x 1404 (300 PPI)Résolution couleur 624 x 468 (100 PPI)Processeur 1 Ghz1 Go de mémoire RAM16 Go de mémoire de stockageFormats de fichiers supportés : ACSM, CBR, CBZ, CHM, DJVU, DOC, DOCX, EPUB, EPUB(DRM), FB2, FB2.ZIP, HTM, HTML, MOBI, PDF, PDF (DRM), PRC, RTF et TXTJ'ai déjà chopper one piece et dbz en qualité HQ avez vous des sites où je pourrais d'autre manga en HQ ? Ci oui mp merci