Voilà, j'ai fini l'élu, le deuxième DLC deHuit heures de folie, huit heures qui nous plongent dans les profondeurs de l'enfer pour aller rosser le seigneur des ténèbres. J'ai fait tous les défis slayer encounter, à chaque fois la v2, plus musclée et qui permet de débloquer des atouts cosmétiques inutiles. D'ailleurs c'est lors de ces défis qu'il y a le plus de démons et de boss en même temps. C'est dans ce joyeux tumulte que mon tir secondaire de canon à plasma combiné à une double grenade a fait planter mon PC pourtant bien costaud plusieurs fois.Bref, un joli programme avec un rythme bien cadencé. Je dois dire que je me suis encore régalé. C'est vraiment le type de DLC qu'on aimerait avoir plus souvent, pas fainéant, inspiré et qui pousse la formule plus loin. Même les cinématiques tabassent, mention spéciale à celle-ci .C'est le summum de la surenchère et ça colle parfaitement à la série.Idem pour celle-ci que j'avais déjà publiée dans un autre article. Le final est d'ailleurs très cool aussi dans le genre... mais pour ça, je vous laisse finir le jeu ! ^^Doom avec ce reboot et surtout ses suites, c'est vraiment devenu un gameplay additionnel avec toujours plus de strates qu'on rajoute et qu'on combine dans des boucles d'ennemis qui nous forcent à changer nos tactiques et utiliser toutes les specs des armes et habitudes du slayer.On se surprend vraiment à toujours optimiser les situations pour générer le maximum de dégâts en un temps le plus court possible. Aucun autre FPS ne m'a autant sollicité et enchanté. C'est du pur gameplay avec une débauche d'hémoglobine qui nous emporte dans une danse que je ne saurais que vous recommander !J'avais hésité avec le mode Nightmare mais je me le laisserai pour une prochaine fois maintenant que je suis à l'aise avec la série.