Salut !Comme je voulais continuer la démo avant de donner un avis final (la première fois, ce n'était que l'avis sur le prologue, qui donnait pas plus envie que ça...), c'est chose faite, et j'ai donc tout fini !Et finalement, y'a de vrais bonnes choses ! Déjà oubliez le gameplay mou, c'est plus du tout le cas une fois qu'on rentre dans le vrai délire. On a quelque chose de bien nerveux, complet et fun.Du coup, c'est quand même une petite surprise, sans être un jeu incroyable non plus pour moi, mais il a de vraies qualités, et je suis quand même content d'avoir été jusqu'au bout.D'autres joueurs qui s'y sont mis et l'ont adopté ?Pensez-vous que le jeu va tenir sur la longueur ?Par rapport aux autres looter shooter, il apparait comment ?