Le PSG hérite de l'ogre du Bayern de Munich de Lewandowski pour les quarts de finale de Ligue des Champions ! :OTableau difficile car si jamais ils arrivent à surmonter cet immense obstacle ils devront ensuite affronter le Manchester City de Guardiola ou le Borussia Dortmund d'Erling Haaland !De l'autre côté du tableau une belle affiche : Liverpool / Real Madrid ainsi qu'un match relativement facile pour Chelsea contre Porto.Allez j'met un billet sur un Paris héroïque qui arrive en finale mais se fait taper par Chelsea & Thomas Tuchel et ça serait bien mérité vu comment les qataris l'ont jarté comme une merde...Beau suspens en tout cas cette année !Quels sont vos réactions & pronostics sur la suite de la LDC ?

posted the 03/19/2021 at 12:19 PM by kevinmccallisterrr