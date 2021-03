Yo !Voilà j’ai acheter deux jeux Pokémon sur Leboncoin sous blister(Diamant et Platine).Le vendeur ayant plus de 60 bonnes évaluations j’ai fait confiance.Les photos envoyer étaient correct.Mais après avoir reçu les deux jeux j’ai immédiatement vu qu’il s’agissait de contrefaçon.Les détails étaient malheureusement invisible sur les photos....J’ai heureusement payer avec PayPal et la protection des acheteurs.Quel sont mes recours dans ce genre de situation ?Merci

Who likes this ?

posted the 03/19/2021 at 10:50 AM by ouroboros4