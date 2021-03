Star Citizen

Après le nouvel an chinois et ses vaisseaux rouges, voici la Saint Patrick et ses vaisseaux verts. Encore une occasion pour CIG de proposer des joujoux à la vente bien sûr.Et, en particulier, une nouvelle variante du Cyclone, le véhicule phare du jeu. Cette variante verte baptisée Cyclone MT est commercialisée 71€ (avec assurance à vie et en), 82€ sinon. Elle sera jouable à partir de l'Alpha 3.13 qui devrait arriver à la fin du mois de mars.Pour faire écho à ce véhicule vert, Star Citizen accueille en outre une skin verte pour le Mercury Star Runner (celle que vous avez vue dans la vidéo). La skin verte du vaisseau est vendue 12€, le vaisseau déjà skiné à 296€. CIG propose également un pack comprenant le MSR et le Cyclone MT à 322€ (LTI +) ou bien 355€ si vous avez encore assez deÀ bientôt dans le verse !