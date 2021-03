Avant de rejoindre l’industrie vidéoludique pour la première fois de sa carrière, Frances Fragos Townsend s’est fait remarquer dans le monde de la politique pour avoir lutté contre le terrorisme aux Etats-Unis ou encore être une fervente défenseuse de la torture des prisonniers durant leurs interrogatoires à l’époque de sa participation à l’administration Bush. Au sein d’Activision, elle va superviser les affaires gouvernementales, les politiques publiques, les communications ainsi que d’autres fonctions ministérielles. Elle estime par ailleurs que le milieu n’est pas assez au courant de tous les termes et toutes les pratiques qui ont cours dans le business comme les règles concernant les loot boxes. Frances Fragos Townsend va ainsi s’assurer que les différents législateurs soient informés des pratiques commerciales en vigueur dans l’univers du jeu vidéo.

posted the 03/05/2021 at 10:16 PM by altendorf