Pour les 35 ans de The Legend of Zelda, c'est l'occasion idéale de proposer un article sur des volets inédits et méconnus de la série :! Et il y en a 3 (ou plutôt 2 et demi) : BS Zelda Map 1 & 2 (basés sur Zelda 1), et BS Zelda - Ancient Stone Tablets, un volet épisodique basé sur A Link to the Past.Je vous présente tout d'abord BS Zelda ainsi que le Satellaview.Lorsqu’on parle de jeux Zelda oubliés, on a un peu trop tendance à ne penser qu'aux épisodes développés pour la CDi de Philips – une trilogie de la souffrance que je ne recommanderais même pas à mon pire ennemi – en oubliant des épisodes uniquement sortis, ou plutôt diffusés au Japon sur un support méconnu : le Satellaview.Ces jeux pourtant développés par Nintendo n’ont jamais fait l’objet de rééditions ou de ressorties quelconques ; leur mode de diffusion atypique et le fait qu’ils n’ont pas été édités par Nintendo sont autant de freins pour espérer y jouer de manière tout à fait officielle sur une console Nintendo.Et là, je me rends compte que j’en ai déjà perdu quelques-uns avec cette histoire de Satellaview ! Des explications s’imposent donc.Vous n’êtes pas ici pour qu’on disserte sur un support uniquement sorti au Japon. Non, vous voulez les jeux, c’est ça ? Il va d’abord falloir comprendre un peu comment ils ont fonctionné à l’origine !Sorti en 1995, le Satellaview est une extension de la Super Famicom, fruit d’un partenariat entre Nintendo et la société St. GIGA, une entreprise japonaise de radio par satellite. Il s’agit simplement d’un modem logé sous la console, qui capte donc les émissions diffusées pour cette extension par satellite (ce qui supposait d'avoir l'installation adéquate), avec une programmation prévue à l’avance. Une cartouche « BS-X » enregistrait les données téléchargées par satellite. L’abonnement au service de St. GIGA peut donc être considéré comme l’ancêtre du jeu vidéo en streaming et des services Game Pass !Les plages horaires pour jouer aux jeux BS (pour « Broadcast Satellite ») spécifiquement développés pour le Satellaview (dont BS F-Zero Grand Prix 2, BS Fire Emblem Akaneia Senki ou encore BS Super Mario USA Power Challenge) étaient réduites à une heure par jour, et un seul jeu à la fois en fonction des mois. Pour jouer et poursuivre ses aventures de BS Zelda, il ne fallait pas rater leurs rares diffusions, manquer un épisode rendant la suite injouable ! Qui plus est, les jeux BS en question étaient diffusés avec des bandes sonores de bien meilleure qualité, et même des voix d’acteurs pour les BS Zelda.Le reste du temps, St. GIGA pouvait proposer des émissions radio ou des plages horaires plus longues pour jouer à une sélection de jeux réguliers, dont une adaptation d'A Link to the Past ou encore le visual novel Radical Dreamers, un spin-off de Chrono Trigger.L’accord entre Nintendo et St. GIGA prit fin début 1999, ce qui entraîna la cessation des diffusions des jeux sur Satellaview.Diffusé pour la première fois en août 1995, BS Zelda no Densetsu est sans doute le jeu qui a mis en lumière le Satellaview, même jusque dans nos contrées occidentales. Après le succès de Super Mario All-Stars (qu’on ne présente plus), les joueurs avaient espéré un Zelda All-Stars, et les Japonais ont eu droit – via le Satellaview – à ce remake attendu du premier volet. Enfin, pas tout à fait… Si les images et les sons donnent l’illusion d’un remake, il n’en s’agit toutefois pas exactement d’un.Initialement, le héros n’est d’ailleurs pas Link, mais un garçon ou une fille que vous aurez choisi dans le portail du Satellaview. Les ROM patchées ont souvent ajouté Link pour remplacer le personnage du Satellaview. De plus, comme je l’ai précisé, la diffusion du jeu était étalée sur 4 semaines : vous n’étiez donc pas en mesure de terminer BS Zelda d'une traite, car certaines zones ne sont tout simplement pas accessibles en début voire en milieu de partie. Par exemple, des tornades vous empêchent d’accéder à un certain endroit durant la première semaine, avant de se dissiper en 2ème semaine pour vous laisser explorer une nouvelle zone. Il en va de même pour certains objets, comme des cœurs et même l’accès à des donjons, parfois disponibles quelques minutes en cours de partie avant de disparaître. Comment le savoir ? Lors de la diffusion originale sur Satellaview, ces événements étaient annoncés par les voix enregistrées, et qui ont forcément disparu.D’ailleurs, le jeu original dispose d’une horloge, et à chaque minute, un événement peut se déclencher pour une durée limitée : bombes infinies, boomerang magique, ou encore ennemis plus agressifs, etc. Chaque fois qu'un message livrant un indice ou narrant l'histoire était diffusé, le jeu était mis en pause.Dès lors, compléter BS Zelda s’avérait être impossible sans le travail des patcheurs, qui ont pu proposer différentes solutions, toutes jouables. L’expérience la plus proche de l'originale consiste à jouer avec les 4 ROM séparées, le jeu s’arrêtant au bout de 57 minutes ; une autre ROM a assemblé les 4 parties mais a conservé l’horloge pour déclencher certains événements ; enfin, la ROM que je vous propose en bas de page, a retiré cette horloge, les événements se déclenchant en fonction du nombre de fragments de Triforce collectés. Cette solution, si elle trahit en quelque sorte BS Zelda tel qu’il était diffusé à l’origine, propose en revanche une expérience libérée des contraintes de temps, mais également plus fidèle au premier Zelda.La Third Quest, telle qu’elle est officieusement dénommée, commence donc comme le premier volet, mais s’avère être une aventure sensiblement plus courte : une simple comparaison avec la carte du premier Zelda permet de comprendre que celle de BS Zelda est réduite de moitié (un carré de 8x8 cases). C’est donc un Hyrule condensé sur une carte plus petite qu’il va falloir explorer, et forcément la recherche des donjons prendra moins de temps.Pas de changements par contre dans la mécanique de ces nouveaux donjons : les énigmes de Zelda 1 étaient sommaires et consistaient souvent à trouver des clés, un objet important, puis affronter un boss avant d’attraper un fragment de Triforce ; BS Zelda ne change en rien cette mécanique, fidélité oblige à son modèle.Conséquence du morcellement du jeu en 4 semaines de diffusion : en posant de nombreuses barrières pour vous empêcher d’explorer trop rapidement Hyrule, la progression est ici très guidée, là où Zelda 1 vous lâchait au contraire dans Hyrule sans vous souffler la moindre direction. Cumulé avec un monde plus petit, BS Zelda s’avère donc nettement moins difficile.Par ailleurs, la réalisation graphique est loin d’être renversante : ceux qui espéraient quelque chose du niveau d’A Link to the Past peuvent se montrer déçus par ce BS Zelda, qui demeure assez austère pour un jeu SNES. Les musiques quant à elle sont de simples remix des thèmes entendus dans Zelda 1 : toujours aussi entêtantes et efficaces, mais également peu variées et répétitives.Cela étant dit, quelque soit votre profil de joueur, BS Zelda est tout de même susceptible de vous intéresser : un passionné de Zelda pourra parcourir ce jeu en mode détente, tandis qu’un novice n’ayant jamais touché au premier Zelda découvrira une version simplifiée et – concernant la ROM proposée sur le site – plus accessible.Vous pourrez également y télécharger toutes les ROMs BS Zelda en fin d'article.