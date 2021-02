Famicom Disk System

La version disquette de Zelda

Et ici la version cartouche, vous remarquerez les "1" et le sur-titre "The Hyrule Fantasy" qui lui sont propre

...Et personne n'en à parlé.Le 21 février 1986 sortait l'extension de la Famicom, lapermettant de lire les disquettes propriétaires de Nintendo (Nintendo Disk).Son jeu de lancement était, d'abord exclusif à l'extension Disk System au japon mais plus tard réédité en cartouche Famicom sous le nom deDe loin mon Zelda 2D préféré, la fois une grande liberté et une grande difficulté qui forçait le joueur à exploiter la liberté que lui offrait le jeu. Dommage qu'un Zelda 1-like n'existe pas...Voilà voilà. P'tèt que je referais d'autres articles sur ce Zelda à voir. Flemme de faire un article sur la FDS même si je devrais vu que Castlevania 1 est sortit la même année dessus !