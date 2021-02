...??Vu les rumeurs,devait décider decette semaine.A-t-on plus de nouvelles ??Car franchement, je trouve que Anthem a un très gros potentiel, que le gameplay est bon, que le monde est agréable, il ne lui manquait que du contenu selon moi (et quelques petites choses à régler comme le fait d'être TP quand on joue à plusieurs etc...)Et je trouve que les gros éditeurs ont du mal à lancer des jeux en Free-to-play, modèle s'il est bien respecté de faire des gros succès (PoE, Warframe etc).