Salut à tous,Alors voilà, je traîne depuis pas mal de temps sur le site et j'ai pu remarquer que certains d'entre vous semblent assez calés sur tout ce qui touche de près ou de loin à l'informatique.Du coup, je viens solliciter votre aide. J'aimerais me prendre un pc fixe pour jouer. J'ai un budget de 800€. Et, l'ennui, c'est que je n'y connais strictement rien.Je suis allé voir un peu ce qui est actuellement proposé et je dois bien avouer que je suis complètement largué...Quel pc me conseilleriez-vous, alors, dans cette gamme de prix ?Merci par avance d'aider une âme en peine