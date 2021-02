Le titre du chapitre est "la nuit sur le plateau "Le chapitre commence par "Gomu Gomu no Kong Gatling" de Luffy avec lequel le précédent s'est terminé.- Après son attaque, Luffy perd Gear 4 et ne peut pas utiliser Haki pendant 10 minutes.- Big Mom utilise son attaque "Hahaba" (Mère Grand-mère) contre Luffy, mais Zoro intervient.- Law utilise le «contre-choc» contre BIg Mom.- Kaidou utilise une attaque appelée "Vortex Wind" (ou quelque chose comme ça) contre Killer et Kid.- Kaidou mord Luffy.- Zoro utilise l'attaque "Black Dragon Tornado" contre Kaidou et sauve à nouveau Luffy (c'est le dessin qu'il a réalisé).- Kaidou est endommagé et remarque l'épée d'Oden.- Kaidou utilise une autre attaque (ne donne pas le nom) qui affecte une grande zone.- CP0 apparaît,- Ensuite, ils analysent la bataille sur un plateau avec des tuiles. Les samouraïs avaient 5 400 espèces, ils en ont perdu 400. Kaidou en avait 30 000 et en a perdu 3 000.- La forme hybride de Kaidou apparaît.Pas de pause semaine prochaine