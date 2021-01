Studio britannique indépendant formé par d'anciens développeurs de chez SCE Studio Liverpool (ex-Psygnosis), Firesprite Games (The Playroom, Run Sackboy! Run!, The Playroom VR, Air Force Special Ops : Nightfall, The Persistence, The Persistence VR) s'est massivement renforcé ces derniers jours pour continuer à travailler sur trois projets bien différents (un jeu PlayStation VR qui pourrait être Horizon VR, un shooter multijoueur et un AAA narratif next-gen).Le recrutement de Firesprite Games :- Paul Sumpner (PlayStation, NaturalMotion, Framestore), Senior Programmer,- David Kirkman (Carpenters Group), Senior Desktop Support Analyst- Stephen Lovell (Codemasters, Supermassive Games), Lead Character Artist- Luke Woods (Milky Tea Studios), Junior Game Designer- Caroline Watson (Rocket Flair Studios, Tri-Heart Interactive), Senior Social Media & Content Manager- Matteo Bevan (Stainless Games), Senior Programmer- Francesco Vella (Frontier Developments), Technical Artist/Animator- Rob Pearson (Supermassive Games, Playsport Games), Principal Narrative Designer- Susan Clarkson (Team17), Studio Head of HR- Julien Geiger (Virtuos Games), Gameplay Programmer