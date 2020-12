Déjà une incohérence vraiment stupide et pas logique de la part de Capcom, puisque aucune explication.Avec Resident evil 7 et son nouveau moteur on commencer à refaire les personnages en mode réaliste, puis on voit Chris Redfield pour la première fois à la fin du jeu.Le doute était lancer même doubleur VF que le 6, sauf qu'il est dans un hélicoptère d'Umbrella puis arriva son DLC gratuit qui confirme que c'était bien le nouveau visage de Chris aucun soucis avec ça sauf avec l'annonce de RE8 c'est quoi ce bordel Capcom ?, pourquoi encore changer de visage sans aucune logique c'est juste débile, pourquoi reprendre son skin du 6 pour le vieillir dans le 8 ?!, surtout que Resident 7 c'est la suite directe du 8 donc ça n'as aucun sens qu'il change de visage.Suite aux leaks de RE8 j'ai pu trouver 3 screens mais aucune vidéo, à mon sens ça ne spoile pas on y voit Chris, Mia et la 3ème je sais pas ça représente quoi.