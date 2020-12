Les jeux les plus récompensés par les médias sur la génération PS4-Xbox One :



1. The Witcher 3 => 169

2. Zelda Botw => 140

3. God Of War => 128

4. Dragon Age Inquisition 101

5. Red Dead Redemption 2 => 98

6. Uncharted 4 => 90

7. Overwatch 90

8. Death Stranding => 57

9. Resident Evil 2 => 52

10. Sekiro => 51

11.La Terre du Milieu : L'Ombre du Mordor 45

12. The Last of Us Part 2 => 43

13. Fallout 4 => 40

14. Control 28

15. Metal Gear Solid V 28

16. Mario kart 8/Deluxe 28

17. Super Smash Bros. 28

18. Horizon Zero Dawn 26

19. Doom 26

20. Super Mario Odyssey 24

21. Bloodborne 23

22. Hades 21

23. Alien isolation 19

24. Bayonetta 2 - 17

25. Marvels Spiderman 16

26. The Last Guardian 15

27. Disco Elysium 15

28. Dark Souls II 12

29. Inside 12

30. Ghost Of Tsushima 12

31. Destiny 11

32. Life is Strange 10

33. Nier Automata 10

34. The Outer Worlds 10

35. Dark Souls III 9

36. Star Wars Jedi: Fallen Order - 9

37. Outer Wilds - 9

38. Final Fantasy XV - 9

39. Fire Emblem: Three Houses - 8

40. Persona 5 => 8

41. Dishonored 2 => 8



https://www.gameawards.net/2020/09/2020.html?m=0





Le nombre de jeux de cette liste que vous avez fait sur la 8e génération ?