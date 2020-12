Cities Skyline

Epic Games Store : Les Soldes

Et ce n'est pas Dying Light (et la liste hautement improbable) mais c'est :Pour rappel, le jeu est offert pendant 24h, totalement gratuitement sans besoin de rentrer une carte bleue, juste activer la double authentification.A priori : (à confirmer)Le 23 Décembre :Le 24 Décembre :Le 25 Décembre :Le 31 Décembre :---------------------------Retour du Bon de 10€ offert (pour 14,99€ d'achat) à récupérer, ré-utilisable pendant la période des soldes, et cumulable normalement avec les promotions en cours.Voici une liste (avec l'utilisation du Bon) :- Assasin's Creed Valhalla à- Mafia Trilogy à- Immortals Fenyx Rising à- Watch dogs Legion à- Red dead Redemption 2 à- WRC 9 à- Tony Hawk's Pro Skater 1 + 2 à- The Pathless à- Death Stranding à- Twin Mirror à- Samurai Jack Battle Through Time à- Observer System Redux à- Spiritfarer à- Star Wars Squadrons à- Star Wars Jedi Fallen Order à- Control Ultimate Edition à- Disaster Report 4 à- Pumpkin Jack à- Hellpoint à- Maneater à- Windbound à- Mortal Shell à- Assassin's Creed Odyssey à- Assassin's Creed Origins Gold Edition à- Bugsnax à- Ooblets à- Metro Exodus à- Far Cry New Dawn à- Rogue Legacy 2 à- Dead Cells à- Neon Abyss à- Journey to the Savage Planet à- Ghost Recon Wildlands à