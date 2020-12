Bonjour à tous





J'ai une petite connexion chez sosh 14,99€ qui est repasse à 20€ (15Mbps) et fallait que je trouve une solution moins cher et si possible qui puisse pallier à la situation.





https://www.dealabs.com/discussions/freebox-demarchage-telephonique-termine-1066770?utm_source=mappshare&utm_medium=referral&utm_content=1066770





J'ai décidé de me faire rappeler par le service Free en demandant l'offre à 4.99€ par mois pendant 1 an la freebox crystal



+ Forfait 4g illimite (maintenant 5g) pour 16€/mois



Reçu en 4 jours via Ups Portabilités des deux numéros aucune résiliation a faire de mon cote parfait. Quand j'ai reçu ma box la ligne était déjà activé.



La wifi de la Crystal est dégueu 2.4 ghz max, mais ils fournissent les CPL ouf, du coup même débit que chez orange.

Orange ma coupe internet le lendemain matin de mon appel chez Free





Du coup j'ai acheter un excellent routeur 4g en promo.

Avec le forfait sosh en 4G je pouvais atteindre les 70Mbps mais limite à 70Go par mois (ca va extrêmement vite) qui me coutait 11.99€ par mois pendant 1 an.



En regardant le site Ariase j'ai vu que l'antenne Free et plus proche donc possibilite d'avoir + de débit.





https://www.dealabs.com/bons-plans/routeur-4g-huawei-b715s-23c-satshopfi-1936221





Donc 22€ par mois pour les deux et sans contrainte de Data c'est good.