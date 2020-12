oui parcequ'a prioris en 2022 avec votre gpass ultimate vous aurez une series X dans le cloud ! un joueur series S aura une meilleur qualité d'image et framerate sur le cloud que sur sa console pour 0€. un joueur cloud aura mieux qu'un joueur series S pour 0€ de plus.

Like

Who likes this ?

posted the 12/11/2020 at 05:02 PM by skuldleif