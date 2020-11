Star Citizen

Lignes épurées, design, blanc, luxe. Vous pensez à Apple ? Vous y êtes presque : il s'agit d'Origin Jumpworks, la marque haut de gamme, tendance et style, de Star Citizen.À l'instar d'Apple, Origin propose des produits certes de bonne facture, mais clairement vendus plus chers simplement parce qu'ils sont design. Forcément, une telle marque dans le Verse divise les joueurs : certains adorent quand d'autres détestent absolument.Prenez le 890j par exemple. Vendu 32 millions d'aUEC dans le jeu, vous pouvez aussi l'acquérir pour la coquette somme de 972€ en, donc en sortant l'argent nécessaire de votre compte en banque. Et si vous avez suivi le développement de Star Citizen depuis quelques années et qu'au final, vous avez dépensé suffisamment d'argent pour avoir accumulé 1037€ sur votre compte de citoyen, et bien c'est le montant à débourser enpour vous offrir ce paquebot volant, doté d'un bar, d'un restaurant, d'une piscine, d'un sauna et de suites. Ah, on me dit dans l'oreillette qu'en fait tous les 890J qui étaient disponibles à l'achat ce jour enont été vendus en quelques minutes. Désolé, il faudra repasser l'année prochaine...Fait assez rare pour être constaté, l'ensemble des vaisseaux d'Origin sont implémentés dans le jeu, du 85x au 890j. Seuls les véhicules du constructeur que sont le G12 (une voiture) et la X1 (une moto) en sont restés au stade de concept. Les prix des produits Origin varient de 54,60€ (85x et 100i) à donc près d'un millier d'euros pour le paquebot de la flotte. On rappelle qu'acheter un vaisseau ou un véhicule dans Star Citizen vous permet juste de l'obtenir sans avoir àl'argent nécessaire dans le jeu, et donc aide surtout au développement du jeu.Ce qu'il y a de bien avec l'IAE 2950, c'est que tous ces vaisseaux "pour se la péter" peuvent être essayés gratuitement par l'ensemble des joueurs, tout simplement en se rendant au Tobin Expo Center de New Babbage sur la planète microTech. Il suffit ensuite de louer sans frais chacun des vaisseaux de la marque pour 48 heures.Et ce qu'il y a encore de mieux avec l'IAE 2950, c'est que même les joueurs qui n'ont pas encore acheté Star Citizen et qui disposent juste d'un compte peuvent aussi les essayer. En effet,1. Rendez-vous sur RobertsSpaceIndustries.com/enlist 2. Créer vous un compte sur le site officiel de Star Citizen 3. Téléchargez le jeu sur https://robertsspaceindustries.com/download 4. Lancez le RSI Launcher et connectez-vous avec les identifiants de votre compte.5. Testez Star Citizen !Ah et voici la vidéo du jour, sans grand intérêt :