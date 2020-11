Salut à tous !Je me lance dans Demon Soul sur PS5 pour la première fois dans ce type de jeu...J'appréhende un peu je vous avoue...J'aimerais créer un build force/magie, genre un perso épée/bouclier mais qui se débrouille un peu en magie de loin.Quel classe dois-je prendre ? Si vous avez un build viable pour ce type de jeu je suis preneur.En faite j'aimerais commencer en mode bidon et sentir mon personnage vraiment progresser, commencer avec une armure déjà bien robuste type chevalier du temple me rebute un peu... J'aimerais sentir une progression même si je galère au début sauf que... Je sais pas par où commencer...Merci pour vos pistes