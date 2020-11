Voici les deux images

Je trouvais que les comparatifs vidéos que j'ai vus n'étaient pas toujours très parlants, à part pour le. Je viens de tomber sur ces deux images où l'on voit bien qu'en plus du ray-tracing, laest bien plus importante sur PS5. Je l'ai ressenti en jouant d'ailleurs, c'est bien plus vivant ! De plus, apparemment laest plus grande sur PS5 (on voit des détails sur la route plus loin).En tout cas, après 3H de jeu, c'est vraiment une bombe, quel plaisir !