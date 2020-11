Fier d'être day one depuis 1996,on pourra dire qu'on s'en souviendra de celui ci.Pas encore joué,mais la console est MAGNIFIQUE,du grand Sony sur le design.Je me suis fait un petit plaisir avec le Sony XH90 65 pouces pour aller avec cette petite merveille,Sony gang tu connais.Bon jeu a tous les chanceux..!

posted the 11/19/2020 at 12:06 PM by denton