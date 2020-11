Voilà, on m'a demandé plus d'infos sur un autre de mes topics alors je suis allé recherché où j'avais vu cette photo.Elle vient d'un tournage qui a eu lieu en Octobre. Il s'agit d'une mini série sur Disney Chanel consacrée à la restauration de la Dolorean. On peut voir Christopher Lloyd sapé en Doc : il y aura donc peut être un peu d'acting.Ca s'appellera "Great Scott" en référence à la célèbre réplique du film qui avait été traduite chez nous par "Nom de Zeus".Plus d'info sur l'origine de cette phraseEn attendant, voici une interview du casting réunie en visio pendant le 1er confinement :