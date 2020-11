-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Le succès commercial du portagede, fait semble-t-il des émules du côté de, qui souhaiterait l'arrivée de plus de jeux de sa filiale, sur diverses plateformes.C'est en tout cas ce qu'a exprimé, Président et CEO de(maison mère de Sega), à l'occasion de la présentation des résultats financiers du groupepour le premier semestre de l'année fiscale.A vos pronostics !

Quant à Steam, bien que nous n'avons pas activement sortie les titres Atlus sur PC, nous avons senti qu'il y avait beaucoup de potentiel sur cette plateforme, et avons lancé le portage de Persona 4. La réponse des joueurs a été bien au-delà de nos attentes. Cela étant dit, nous espérons proposer des jeux du catalogue Atlus sur différentes plateformes, que ce soit sous la forme de portages, de remasters ou de remakes.

posted the 11/15/2020 at 11:58 PM