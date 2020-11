Interrogé par Shacknews au sujet de l’impact du report du jeu à 2021 sur le lancement de la Xbox Series X|S, Spencer est d’avis que le concept de jeu de lancement est inapplicable à cette génération :



Je voulais qu’on ait Halo Infinite au lancement, aucun doute là-dessus, et on pensait qu’on aurait un moment spécial (parce que le dernier Halo à avoir été lancé en même temps qu’une console était au temps de la Xbox originale). Quand j’en parlais avec Bonnie Ross, directrice de 343 Industries, il y avait de l’émotion autour de ça. Mais la santé de nos équipes est prioritaire, de même que la qualité du jeu. On ne fait pas de concessions là-dessus.



Comme je l’ai mentionné, les ventes cette fin d’année seront dictées par la disponibilité. La presse mettra en opposition les jeux de lancement de la Xbox contre ceux de la PS5, mais si personne ne peut se procurer les consoles, alors ces jeux ont un impact bien moindre, à part sur les scores des reviews. Mais ça ne dictera pas le nombre de consoles vendues. Ce qui dictera les ventes ne sera ni la compétition, ni la présence de Halo au lancement. Ce sera notre capacité de production.



Nous nous sommes préparés dans cette optique. Nos stocks de précommande sont partis en quelques heures, pareil chez la concurrence. Les consoles de jeu sont fortement demandées à l’heure actuelle et nous allons en construire le plus possible. Au final, sortir Halo Infinite en même temps que la Xbox était plus une question de marques et d’émotions qu’un aspect stratégique critique.



En réalité, ce sont plutôt les jeux disponibles en fin d’année 2021 qui seront plus importants dans la compétition puisque, on l’espère, les deux consoles auront suffisamment de stocks pour que les limites redeviennent celles de la demande l’année prochaine.

Gamespot est plus insistant sur la question de Halo Infinite. Concernant la nostalgie ambiante et les attentes qui semblent jouer contre le prochain jeu de la saga, Spencer les accepte comme faisant partie d’un cycle naturel :



C’est intéressant de regarder vers le passé. Ces derniers jours je joue à Halo : Reach en légendaire avec un ami. Et même chose à quatre sur Halo 3 : ODST. J’étais présent pour le lancement de ces deux jeux et je sais que les fans de Halo 2 et Halo 3 ont eu des réticences envers ces nouveaux jeux parce qu’ils étaient différents. « On veut le Major comme personnage principal. » « Je veux jouer un Spartan et pas des ODST. » Et maintenant, les joueurs se tournent aussi facilement vers Reach ou ODST que vers les trois premiers jeux. C’est pareil pour Halo 4, de plus en plus de gens expriment leur amour pour l’histoire du 4, tout en disant que le multijoueur aurait pu être meilleur. Pour Halo 5 : Guardians, les joueurs disent que c’est le meilleur multijoueur de la série, mais qu’ils voulaient une meilleure histoire. Les attentes rendent la période de sortie plus compliquée, et avec le temps certains jeux, en particulier la saga Halo, deviennent plus appréciés, même si ils n’étaient pas embrassés par les fans à leur sortie.



Donc je ne suis pas préoccupé par chaque lancement individuel, ce sera pareil pour Halo Infinite, parce que je ne crois pas que le milieu du divertissement marche comme ça. Ce que je pense, c’est que le Major et les obstacles que nous lui faisons surmonter resteront dans les mémoires pendant plus d’une décennie. Et qu’il nous incombe de traiter la franchise, ses histoires et ses personnages de la meilleure manière possible. Tout en écoutant nos joueurs. Je pense que Halo est là pour rester et que Infinite aura un impact significatif sur l’univers.



Je sais que 343 a une vision claire de la direction de la franchise. C’est un défi quand vous avez une franchise avec des dizaines de millions de consommateurs, avec des fans très impliqués, mais que le monde du jeu va toujours de l’avant sans qu’on puisse l’arrêter. C’est un défi d’équilibrage entre l’ancien et le nouveau, mais j’ai toute confiance dans l’équipe et leur vision du futur de Halo. Une des attentes qu’on a rencontrée, et c’est quelque chose qui me concerne en tant que directeur de la marque, c’est que certains s’attendaient à un Halo Infinite avec des graphismes brutalement réalistes. Mais pour ceux qui, comme nous, connaissent Halo depuis longtemps, nous savons que Halo ce n’est pas ça. Qu’il y a toujours eu une palette et une vision unique dans la direction artistique de Halo, et je trouve que de plus en plus de jeux se détournent de cette idée que le réalisme et la violence PEGI 18 feront un jeu, plus que l’amusement et l’engagement qu’on y trouve. Je pense que Infinite se démarquera sur ce point.



Quant aux inquiétudes concernant les départs à répétition au sein de 343 Industries, dont récemment le directeur du projet Chris Lee, Spencer explique que le processus serait perçu comme exceptionnel à cause des manquements de Xbox dans la communication autour du jeu plutôt qu’à cause de problèmes internes à 343 Industries :



C’est un projet long et nous avons embarqué beaucoup de gens dans l’équipe, comme le directeur de la publication Pierre Hintze et le directeur de projet Joseph Staten. Ce qui est rapporté par la presse ou lors des annonces en interne date parfois de plusieurs mois auparavant. L’alignement de ces annonces et de la réalité n’est pas toujours exact. Nous avons écouté les retours de la présentation de juillet dernier et constaté les attentes des joueurs. C’était un raté de notre part, de ma part, de prendre la décision d’ouvrir la conférence de juillet avec Halo Infinite avant de le repousser quelques semaines plus tard. Nous prenons au sérieux les émotions exprimées par nos fans et notre public, et notre erreur a été de créer une attente spécifique sans pouvoir y répondre. C’était ça notre plus grosse erreur.



J’ai une foi complète en Bonnie Ross et l’équipe qu’ont rejoint Joe et Pierre à la fin de l’été, je sais qu’ils seront à l’aise dans l’équipe. Le turnover est naturel dans notre industrie. Je ne suis pas inquiet pour 343. À long terme, le turnover est une bonne chose parce que ça permet aux développeurs de rester impliqués dans leurs projets.

Enfin, Spencer réitère son soutien envers le personnage devenu de manière inattendue la nouvelle mascotte du jeu :



On a des t-shirts avec Craig dessus. C’est génial que l’équipe ait embrassé cette icône, c’est juste drôle. Je pense que Craig aura une place dans l’univers de Halo. Il y aura forcément sa tête quelque part, probablement dans les jeux.