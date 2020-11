Salut à tous, je vais acheter la console d'ici demain (si j'ai de la chance) et j'aimerais avoir quelques précisions concernant cette console.Questions :- Combien d'heure peut-on jouer avec le "battery pack" avant de le recharger ?- Ce sont les versions (de base) qui sont dans le gamepass pour les exclusivités Microsoft ? Ensuite, on paye juste les dlc et les seasons pass?- D'ailleurs, peut-on voir la durée du gamepass pour certains jeux dont Dragon Quest XI S qui arrive bientôt ?- Les temps de chargement sur Lost Odyssey sur Série X sont toujours aussi long ?J'achète cette console en premier car j'ai déjà une PS4 Pro et j'aimerais bien me faire les exclusivités MS (de la One) le temps que la PS5 arrive avec un meilleur catalogue d'exclusivité.