Désolé pour cet énième sujet sur les TV, je cherche à mon tour à en acheter une en 55 pouces et j'hésite entre la LG CX, LG C9 et la Sony kd55xh9096 qui n'est pas OLED mais qui a l'air d'avoir de beaux noirs + bon contraste.



- Est-ce que les LG sont suffisamment lumineuses? J'avoue que j'aime bien l'effet waouh des tv lumineuses, en même temps l'oled l'a lui aussi, dans un autre domaine. Est-ce que l'excellent contraste des oled permettra d'avoir l'impression de bonne luminosité?



- Chez LG, me conseillez-vous de partir pour une C9 que j'ai l'occasion d'acheter (quasi au même prix que la CX) ou bien la CX? Apparemment la C9 a un meilleur pic de luminosité (même sur YouTube on peut le constater), par contre processeur moins puissant. Vais-je perdre niveau compatibilité avec les nouvelles consoles comparé à la CX? Est-ce que ce dernier est mieux niveau gestion du burn in (je parle du nettoyage automatique quand l'écran est en veille.



Merci