Points clés :

-Mon top, teinté d'objectivité

-Développeurs de jeux AAA uniquement

-Le passé est important, mais pas autant que le futur

-Il s’agit donc des studios que je vois sortir les meilleurs jeux dans les années à venir





On commence par 7 mentions honorables. Ces vétérans de l’industrie sortent toujours des bons jeux, mais ont du mal à faire reluire leur lustre d’antan :

-Rare (Ils semblent remonter la pente avec Sea of Thieves)

-Id Software (Doom Eternals était vraiment top, à voir s'ils confirment)

-Polyphony Digital (Gran Turismo reste au top, mais y a mieux désormais)

-Bioware (Depuis Mass Effect 3 et Dragon Age Inquisition, c'est pas la joie)

-Level 5 (Eux, ca pue vraiment la fin. Pourtant, fut un temps ou je les surnommais les nouveaux Square)

-Cyberconect 2 (Ils continuent de sortir de bons petits jeux, mais on est loin de la hype d'antan)

-EA Vancouver (Je les adorais du temps de EA Sport Big avec Fifa Street, SSX, etc. Aujourd'hui, les derniers Fifa me laissent de marbre).





30. Treyarch & Infinity Wards

Voici les créateurs principaux des Call of Duty (connus pour les épisodes Black Ops et Modern Warfare respectivement). Ca vend pas du reve à tout le monde, mais on sent le savoir-faire technique.

29. Epic Games

Pères de Unreal Tournament, de la trilogie Gears of War, et bien sur du plus gros succès récent du jeu vidéo ; Fortnite.

28. Bungie

Les responsables de la trilogie Halo (la révolution FPS sur console), et désormais de Destiny 1 et 2.

27. Arkane studio

Les créateurs des 2 Dishonored, du reboot de Prey, en attendant Deathloop. Des jeux aux possibilités impressionnantes, manquant juste parfois d'écriture pour être durablement marquants.

26. Dice

Techniquement, sans doute sur le podium. Mais à nouveau, leurs jeux ne parleront pas à tout le monde : Battlefield, les nouveaux Star Wars Battlefront, et le succès d'estime Mirror’s Edge (premier plateformer à la première personne).



25. Ninja Theory

Pour l'instant, ils n'ont toujours pas sorti leur jeu référence, mais on observe chez eux une montée en puissance qualitative : Heavenly Sword, Enslaved, Hellbalde, en attendant le 2.

24. Sucker Punch

Les trilogies Sly puis Infamous, et désormais Ghost of Tsushima ; que des valeurs sures pour ce studio qui n'a plus rien à prouver.

23. Crystal Dynamics

Le studio est déjà vieux, mais continue toujours de faire de convaincre, notamment avec Tomb Raider. Un peu moins sur le récent Avengers par contre.

22. Rocksteady

Les Batman Arkham ont en partie redéfini le jeu en monde ouvert. A voir si leur Justice League parvient à faire de meme avec la co-op.

21. Remedy

Max Payne 1-2 (l'invention du bulletime!), Alan Wake, Quantum Break et Control. C'est un sans faute pour ces jeux aux effets visuels techniquement renversants !



20. Media Molecule

Little Big Planet, Tearaway et maintenant Dreams ; que du 90 Metacritic. Pour des jeux qui impliquent leur communauté comme jamais, puisque désormais les joueurs sont aussi des créteurs.

19. Playground Games

Forza et Forza Horizon ; que du 90 Metacritic, pour des jeux à la technique irréprochable. En espérant que leur Fable fasse de même !

18. Santa Monica

Les père de la trilogie God of War sont revenus en force avec un reboot exceptionnel. On ne peut qu'etre impatients pour la suite.

17. Retro Studio

Ils ont réalisé l'incroyable trilogie Metroid Prime, puis les solides Donkey Kong Country. Mais depuis, le fiasco supposé de MP4 m’empêche de les voir plus haut.

16. Guerilla Games

Les Killzone étaient techniquement au top, mais fades à jouer? Ils ont prouvé avec Horizon qu’ils pouvaient allier le beau à l’agréable!



15. Insomniac Games

Après les Sypro sur PS1 et tous les Ratchet sur PS2-3, Insomniac est revenu avec Spider-Man sur PS4, l’exclusivité la plus vendu de l’histoire de Sony. Leur marque de fabrique? Des jeux d’une fluidité à toute épreuve.

14. Atlus

Les Shin Megami Tensei, les Persona, Catherine, etc. Les jeux Atlus sont moins connus par chez nous, mais ceux qui y jouent n’en sortent pas indemne.

13. Platinum Games

Depuis Clover Games, ils ont réalisé tellement de pépites, dans des genres si variés. En voici mon top 5 ; Viewtiful Joe, Okami, Bayonetta, Vanquish, Nier Automata.

12. From Software

La technique n’est pas leur fort ? Qu’importe, leurs jeux sont désormais massivement joués ; avec les Souls, Bloodborne ou encore Sekiro, ils sont responsable de la « darksoulisation » du jeuvidéo.

11. Kojima Production

Le studio maitre en brisage de 4e mur avec la Saga MGS est désormais indépendant. Retour gagnant avec Death Stranding, un jeu jamais autant d'actualité qu'en ce moment.



10. Square Enix

A l’époque de SquareSoft, c’était sans doute le meilleur studio du monde (Final Fantasy 6, Dragon Quest 5, Chrono Trigger). Depuis, de l’eau a coulé sous les ponts, mais ils sont toujours capables de certains coups d’éclat. Qui peut se plaindre de leur dernier né, FF7 Remake ?

9. Ubisoft Montreal

Difficile de placer ce studio-là, capable de produire tellement de jeux, mais qui ont tellement de points communs qu’ils commencent à se ressembler un peu tous. Reste que dans la masse, on y trouve de vraies pépites ; Prince of Persia, Splinter Cell, Assassin’s Creed, Far Cry 3, Rayman Origins, etc.

8. Capcom

De nouveau, un très très gros studio. De nouveau, son passé est plus riche que son présent. Mais quand on continue de produire de tels jeux, impossible de le placer plus bas dans le classement. Leurs derniers succès ? Resident Evil 7, Devil May Cry 5, Monster Hunter World.

7. Valve

Encore un studio historique ; Dota, Left 4 Dead, Team Fortress, Counter Strike, Portal et surtout Half-Life, le studio a enchainé les hits! Mais depuis Portal 2, leur longue disette de sorties nous faisait penser que Valve ne nous livrerait plus rien. 2020 nous a finalement surpris, avec la sortie de Half-Life Alyx. Avec sans-doute le meilleur jeu VR jamais créé, Valve nous a indiqué qu’il fallait toujours compter sur lui.

6. Blizzard

Probablement le meilleur développeur PC. Et aussi celui qui fait le plus d’argent. De Diablo à Starcraft, en passant par World of Warcraft et plus récemment Overwatch, le studio enchaine les succès. En plus de soutenir les jeux pour les faire durer longtemps (WoW a encore des extensions 15 ans plus tard, et est toujours leader des MMORPG payants)!!



5. Bethesda

Voici le studio qui a repris sous son aile les hits Fallout et The Elder Scrolls, y apportant une dynamique en monde ouvert 3D totalement novatrice. Le joueur est désormais totalement libre de faire ce qu’il veut, permettant une infinité de possibilités. Skyrim et Fallout 4 en sont la quintessence, en attendant Starfield.

4. Naughty Dog

Voici les pères des mascottes non-officielles Playstation 1 (Crash Bandicoot) et 2 (Jak & Daxter). Mais c’est bien à partir de la PS3 que le studio est passé à un cran supérieur, avec la série Uncharted. Dans celle-ci, les dogs enchaine les séquences grand spectacle comme jamais. Et ce n’est pas tout, parce que le studio a ensuite livré The Last of Us part I et II, des jeux à la narration forte et prenante. C’est bien simple, pour ce qu'il s’agit des jeux linéaires, Naughty Dog est le meilleur studio. Et de très très loin.

3. CD Project Red

Les nouveaux Rocktars sont évidemment sur le podium. C’est bien simple, avec leur trilogie The Witcher, ils ont prouvé qu’ils étaient les nouveaux rois du RPG. La narration y est telle qu’ils ont renvoyé Skyrim à ses études, et qu’on n’a pas eu de nouveaux The Elder Scrolls depuis. Bon j’exagère un petit peu, mais oui, l’histoire y est prenante comme jamais, et ce meme dans les quêtes annexes. A voir s’ils confirment avec Cyberpunk 2077, ce dont personne ne doute réellement.

2. Rockstar North

Sur la 2e marche, on retrouve les créateurs du jeu AAA le plus vendu de tous les temps, GTA5. Et c’est loin d’etre volé. Quand ils sont passés à la 3D avec GTA3, les R* ont tout simplement créé un nouveau genre, le sandbox. A l’époque, ce genre était d'ailleurs appelé GTA-like. Et depuis, si beaucoup les ont imités, il n’y a toujours aucun jeu à la cheville des GTA5 et autre Red Dead Redemption 2.

1. Nintendo

Tout en haut, on retrouve bien évidemment les créateurs du jeu vidéo moderne, Nintendo. Depuis 1986 et le premier Mario, ils ont toujours eu un coup d’avance sur tout le monde. Et si on pourrait croire qu’à la longue, ils finiraient par tourner en rond, force est de constater qu’ils n’arrêtent pas de nous surprendre. C’est aussi eux qui ont réinventé les jeux en 3D modernes (Zelda Ocarina of Time, Mario 64). Et encore maintenant, ils révolutionnent le jeu en monde ouvert avec Zelda Breath of the Wild. Bref, Nintendo, meilleur studio de développement, je vois mal comment on peut dire le contraire.



Pour les gueguerres à 2 balles, on remarquera que :

- Nintendo est le meilleur , et pour moi de loin, qualitativement parlant .

- Sony et Microsoft ont la plus grande force de frappe, quantitativement parlant.

-Sony a toujours un léger avantage sur Microsoft en terme de qualité de studios. A voir si cela va s’inverser sur les années à venir.



Alors, quel développeur ai-je oublié?